Опубликован список не прошедших проверку нижегородских водоемов

К 6 июня выполнено 830 лабораторных исследований воды и почвы в аккредитованных лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» и его филиалах. Также были отобраны 52 пробы песка, по которым проведено 144 анализа. Качество песка на всех пляжах соответствует санитарным требованиям.