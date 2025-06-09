В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом

Ветлицкая отметила, что в реестре коллективных средств размещения значится 202 действующие гостиницы с номерным фондом свыше 7 тысяч единиц и количеством койко-мест более 28 тысяч. Она подчеркнула, что с этого года в городе появились две новые гостиницы категории пять звезд.