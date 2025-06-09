В Севастополе сделали прогнозы по загрузке гостиниц летом

По словам Ветлицкой, туристический поток в Севастополе по состоянию на 13 мая превысил 69 тысяч человек, что на 64% выше показателей прошлого года, при этом загрузка коллективных средств размещения на майские праздники составила 71,6%.
«И прогноз загрузки средств размещения на летний сезон составляет более 80%» — добавила начальник Управления туризма.
По ее словам, это почти в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Ветлицкая отметила, что в реестре коллективных средств размещения значится 202 действующие гостиницы с номерным фондом свыше 7 тысяч единиц и количеством койко-мест более 28 тысяч. Она подчеркнула, что с этого года в городе появились две новые гостиницы категории пять звезд.
Что предлагают туристу в Севастополе.
По словам руководителя Управления туризма, в Севастополе зарегистрировано 20 туроператоров и 75 турагентств, которые сегодня предлагают гостям города-героя более 100 самых разных туристических и экскурсионных программ.
Ветлицкая отметила, что в городе расположено более 1600 объектов культурного наследия и действуют 33 музея, из которых два федеральных.
«В рамках празднования 80-летия Великой Победы в Севастополе разработан и действует тур с посещением объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Это 4 дня и 3 ночи. Он в открытом доступе, и посещать его могут все», — рассказала Ветлицкая.
Такую же продолжительность имеет новый авто-туристический маршрут «Легендарный Севастополь», разработанный в рамках развития автомобильного туризма, добавила она.
Остается популярным у отдыхающих и активный туризм, в частности, походы по маршрутам Большой Севастопольской тропы, которой в этом году исполняется 10 лет, заметила Ветлицкая.
«В части виа ферраты (лазание по горам — ред.) у нас уже подключились и регионы Российской Федерации, которые формируют полноценные туры на посещение, там свыше 20 туроператоров. В том числе они дают и сопровождение инструкторов-проводников. Все соответствует правилам», — добавила она.
Также Ветлицкая отметила, что проект винного туризма «Терруар. Севастополь», запущенный в рамках развития эногастрономического туризма, набирает популярность у гостей.
«В городе 43 винодельческих хозяйства, которые в этом году представляют более 20 объектов туристского назначения», — добавила начальник Управления туризма.
Ранее в ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Крым демонстрирует увеличения спроса со стороны отдыхающих и турпоток на полуостров, по сравнению с 2024 годом, вырос на 40%.