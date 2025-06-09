Справка 086у: для чего нужна, где оформить, каких врачей пройти

Справку можно сделать как в государственных клиниках, так и в частных. Отличие будет в том, что в частных клиниках оформление будет платным, но врачей можно будет пройти гораздо быстрее — за один день. В государственной поликлинике процесс прохождения врачей и получения справки может занять больше 20 дней.