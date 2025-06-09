Справка 086у: для чего нужна, где оформить, каких врачей пройти

В этом материале рассказываем, как получить справку по форме 086у, как долго она считается действующей и каких врачей нужно пройти.
Что такое справка 086у
Справка 086у — это медицинский документ, который подтверждает отсутствие хронических заболеваний и общее нормальное состояние здоровья человека. Медицинская форма официально утверждена Минздравом РФ. Справка выглядит как двусторонний бумажный бланк с подписями врачей и печатью медучреждения.
В документе указывается, к какой группе физической подготовки относится человек. От этого зависит нагрузка студента во время занятий спортом в вузе. Всего групп подготовки три:
- основная (здоровые студенты);
- подготовительная (с незначительными отклонениями по здоровью);
- специальная (хронические болезни с разными периодами заболевания. В зависимости от их частоты делится на две подгруппы: оздоровительная и реабилитационная).
Для чего нужна справка
Справка 086у требуется в нескольких случаях.
Для поступления в вуз или колледж
При зачислении в учебные заведения от студента требуют предоставить справку по форме 086у. Это нужно для того, чтобы подтвердить его нормальное состояние здоровья.
От содержания документа также зависит интенсивность занятий физкультурой во время учебного года.
Для работы несовершеннолетнему подростку
Если человеку не исполнилось 18 лет, то при приеме на работу работодатели чаще всего также требуют справку 086у.
Для поступления в спортивную школу
Справка 086у нужна при поступлении в учебные заведения со спортивным уклоном.
Для проживания в общежитии
Некоторые вузы требуют справку 086у перед заселением студента в общежитие.
Бланк справки
Справка 086у — это двусторонний бланк. На лицевой стороне указывают ФИО человека, место его регистрации и прочие личные данные, а также всю информацию о перенесенных заболеваниях и прививках. Заключения по состоянию здоровья на другой стороне бланка оставляют терапевт, хирург, невролог, оториноларинголог и офтальмолог.
Какие врачи входят в комиссию для справки 086у
Свои заключения о состоянии здоровья человека на бланке 086у оставляют офтальмолог, невролог, оториноларинголог, хирург и терапевт.
Итоговый вердикт в графе «заключение о профессиональной пригодности» ставит участковый врач в медучреждении.
Какие анализы и обследования нужны для справки
При оформлении справки терапевт выдает направление на базовые исследования:
- флюорографию;
- электрокардиографию;
- общие анализы мочи и крови.
Если вы уже делали флюорографию за последние 12 месяцев, возьмите ее результаты с собой перед походом к терапевту. Другие врачи могут направить вас на дополнительные анализы, в том случае, если у них будут вопросы к состоянию здоровья.
Как получить справку 086у
Рассказываем, как получить справку 086у и какие документы для этого нужны.
Где можно сделать
Справку можно сделать как в государственных клиниках, так и в частных. Отличие будет в том, что в частных клиниках оформление будет платным, но врачей можно будет пройти гораздо быстрее — за один день. В государственной поликлинике процесс прохождения врачей и получения справки может занять больше 20 дней.
Какие документы понадобятся
Для посещения государственной клиники понадобится паспорт (или свидетельство о рождении), полис ОМС и сертификат о прививках. В частных клиниках потребуется только паспорт.
Если на руках имеются медицинские документы о важных заболеваниях, которые у вас присутствуют, желательно взять их с собой.
Сколько стоит оформление
При поступлении в колледж или вуз в государственных клиниках справку 086у для несовершеннолетних оформляют бесплатно. Но так как документ не входит в перечень ОМС, после достижения 18 лет его оформление становится платным.
В зависимости от клиники, срочности и региона стоимость оформления может достигать от 1 тысячи до 22 тысяч рублей.
Срок действия справки 086у
Справка 086у действует шесть месяцев со дня выдачи.
Главное о справке 086у (список-саммари)
Собрали главную информацию об оформлении справки 086у.
1. Справка 086у — это официальный медицинский документ, в котором описывается общее состояние здоровья человека. Представляет собой двусторонний бланк;
2. Справку требуют при поступлении в вузы, колледжи и при трудоустройстве в некоторые сферы, такие как образование, медицина, пищевая промышленность.
3. Для получения справки нужно пройти несколько врачей: офтальмолога, невролога, оториноларинголога, хирурга и терапевта.
4. При оформлении справки потребуются базовые анализы: флюорография, электрокардиография, общие анализы мочи и крови. В зависимости от выявленных нарушений или заболеваний специалисты могут направить на дополнительные анализы.
5. Получить справку 086у можно в государственных и частных клиниках. Главное отличие в том, что в поликлинике справка для несовершеннолетних оформляется бесплатно, но долго. В частных клиниках придется заплатить, но получить справку можно за пару дней.
6. Справка 086у действует шесть месяцев.