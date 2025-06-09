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В Уфе выступит пилотажная группа «Русские Витязи»

17 июля в Уфе состоится масштабное празднование столетия со дня основания «ОДК-УМПО».

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Источник: Башинформ

Торжественное мероприятие пройдет на нижней площадке перед конгресс-холлом «Торатау», сообщает горсовет Уфы.

Гостей ждет насыщенная программа, включающая выступление легендарной пилотажной группы «Русские Витязи». Пилоты продемонстрируют возможности современных авиадвигателей, произведенных в Уфе.

Вечернюю программу украсит концерт популярной группы AY YOLA и заслуженного артиста Александра Маршала. Ведущим праздника станет журналист телеканала «Звезда» Алексей Егоров.

Юбилей предприятия отмечается на федеральном уровне — соответствующее решение принято указом президента России. Подготовка к празднованию ведётся с прошлого года: проведены масштабные работы по благоустройству территории, обновлены производственные помещения.