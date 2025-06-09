В зоне СВО погиб житель Омской области — сварщик из Москаленского района

Андрей Муравский родился 28 декабря 1983 года в Казахстане. В 1994 году вместе с семьей переехал в село Шевченко Москаленского района. После окончания школы он работал сварщиком, трудясь вахтовым методом. Был женат и воспитывал семью, которая теперь осталась без кормильца.