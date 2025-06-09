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В зоне СВО погиб житель Омской области — сварщик из Москаленского района

Мужчина служил механиком-водителем и погиб 18 февраля.

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Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Москаленском районе Омской области состоялось прощание с Андреем Муравским, местным жителем, который героически погиб при выполнении задач в зоне специальной военной операции.

41-летний мужчина служил старшим механиком-водителем и трагически погиб 18 февраля. Информацию подтвердили в Москаленском отделении партии «Единая Россия».

Андрей Муравский родился 28 декабря 1983 года в Казахстане. В 1994 году вместе с семьей переехал в село Шевченко Москаленского района. После окончания школы он работал сварщиком, трудясь вахтовым методом. Был женат и воспитывал семью, которая теперь осталась без кормильца.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца.