День императорского рябчика утвержден в Эрмитаже

Эрмитаж объявил новую праздничную инициативу — День императорского рябчика, приурочив событие ко дню основания Висячего сада Малого Эрмитажа, которому исполняется 260 лет. Название праздника могло бы ввести в заблуждение, поскольку слово «рябчик» ассоциируется скорее с птицей. Но в действительности традиция посвящена уникальному растению, получившему шуточное прозвище «рябчик» в русском языке. Дата выбрана в честь периода цветения этого экзотического цветка и юбилея самого сада, пишет «Петербургский дневник».