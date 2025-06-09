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Из-за работ с инженерными сетями в Уфе ограничат движение на трех улицах

В Уфе перекроют улицы Гоголя, Софьи Перовской и Мубарякова.

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Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы предупредила о временных ограничениях движения на нескольких улицах города из-за работ, связанных с инженерными сетями.

С 10 по 30 июня будет перекрыта правая полоса на улице Гоголя в районе дома № 79.

Более масштабные ограничения ожидаются на улице Софьи Перовской: с 13 июня по 30 октября закроют две полосы движения между домами № 27 и № 19/1, № 17/1 и № 15. Одновременно перекроют внутриквартальный проезд по улице Мубарякова возле домов № 3, № 12 и № 12/2.

Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.

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