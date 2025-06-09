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Вологодские власти помогут перепрофилировать бизнес, торгующий вейпами

Вологодчина готова помочь в перепрофилировании бизнеса, торгующего вейпами.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Власти Вологодской области готовы помогать в перепрофилировании бизнесу, торгующему вейпами, аналогично алкомаркетам, которые стали точками общепита, сообщила пресс-служба губернатора региона.

В Вологодской области состоялось совещание под председательством губернатора региона Георгия Филимонова по решению проблемы продажи вейпов.

По словам Филимонова, производители делают вейпы привлекательными для подростков.

«За этим скрываются реальные угрозы: заболевания дыхательной системы, развитие хронических заболеваний лёгких, рост сердечно-сосудистых заболеваний, риск для репродуктивного здоровья. Мы не можем закрывать глаза», — сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на территории Вологодской области работает 301 торговая точка, которая специализируется на продаже вейпов и никотинсодержащей продукции. Из них 66 — в Вологде, 52 — в Череповце и 183 — в муниципалитетах. 57 объектов расположены вблизи к образовательным учреждениям.

«Мы одними из первых обратили внимание на эту проблему. Неоднократно обсуждали вопрос с председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем Володиным. Законодателям нужны успешные практики в регионах, чтобы распространить их на всю Россию. Сохранение здоровья детей и молодежи — приоритет в рамках нашей масштабной программы народосбережения», — отметил губернатор.

По его словам, Вологодская область имеет положительный опыт по перепрофилированию алкомаркетов в точки общепита. В качестве поддержки бизнесу начали выдавать льготные займы на 5 миллионов рублей на срок до трех лет по ставке 3%.

«Сейчас прорабатывается алгоритм предоставления аналогичной меры для торговых объектов, реализующих вейпы и никотиносодержащую продукцию», — отмечается в сообщении.