Вологодские власти помогут перепрофилировать бизнес, торгующий вейпами

В пресс-службе отметили, что на территории Вологодской области работает 301 торговая точка, которая специализируется на продаже вейпов и никотинсодержащей продукции. Из них 66 — в Вологде, 52 — в Череповце и 183 — в муниципалитетах. 57 объектов расположены вблизи к образовательным учреждениям.