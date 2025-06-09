В Нижнем Новгороде анонсировали празднование Дня Молодёжи

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.
Праздничные мероприятия, объединенные девизом «Знай, люби, гордись, приумножай», пройдут по всей стране. Основными площадками в Нижегородской области станут Нижний Новгород, Выкса, Семенов и Павлово.
Фестиваль затронет такие важные темы, как знание истории, уважение к традициям, любовь к своей стране и творческая самореализация.
В Нижнем Новгороде запланированы выступления студентов арт-резиденции «Высота», лауреатов и победителей фестиваля «Студенческая весна», финалистов конкурса стендапа «Открытый микрофон», диджейские соревнования и концерт хедлайнера, чье имя пока не разглашается. Часть программы примет Академия «Маяк» им. А. Д. Сахарова.
В Выксе центром празднования станет площадь Металлургов, в Павлове — Зеленый парк и дворец спорта «Звезда», а в Семенове — парк Ленинского комсомола, где одновременно пройдет XXII Международный фестиваль народных ремесел «Золотая Хохлома». Пройдут образовательные лекции, мероприятия по профориентации, мастер-классы по росписи в стиле семеновской и городецкой школ. В Семеновском художественно-индустриальном колледже состоится конкурс грантов «Росмолодежь. Гранты», победители которого получат финансовую поддержку своих проектов в размере от 5 тысяч до 1,5 млн рублей.
Кроме того, в программе запланированы встречи с Героями России и участниками специальной военной операции, а также показы Российского общества «Знание» и мероприятия движения «Первые», в том числе спектакль «Герои далекие и близкие».
Принять участие в празднике смогут все желающие, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте деньмолодёжи2025.рф. Вход свободный.