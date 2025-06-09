В Нижнем Новгороде анонсировали празднование Дня Молодёжи

В Выксе центром празднования станет площадь Металлургов, в Павлове — Зеленый парк и дворец спорта «Звезда», а в Семенове — парк Ленинского комсомола, где одновременно пройдет XXII Международный фестиваль народных ремесел «Золотая Хохлома». Пройдут образовательные лекции, мероприятия по профориентации, мастер-классы по росписи в стиле семеновской и городецкой школ. В Семеновском художественно-индустриальном колледже состоится конкурс грантов «Росмолодежь. Гранты», победители которого получат финансовую поддержку своих проектов в размере от 5 тысяч до 1,5 млн рублей.