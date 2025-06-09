Прослушка в отеле и фальшивое счастье: россиянка рассказала про поездку в КНДР

В 2025 году Северная Корея начала пускать туристов в страну. Однако многие путешественники пожаловались на отсутствие интернета и строгую слежку за тургруппами. Жительница Москвы решила проверить многочисленные отзывы в Сети и самостоятельно посетить самую закрытую страну в мире.
В беседе с «Лентой.ру» на рассказала, что организаторы старались показать россиянам все самое лучшее и водили только по «правильным» улицам. Кроме того, москвичка убеждена, что все люди, с которыми было разрешено общаться, были подставными. Они говорили одну заученную фразу: «Все это благодаря нашему вождю». Также жители КНДР утверждали, что не хотят переезжать в другие страны, потому что Северная Корея — лучшее государство в мире.
Туристы не могли гулять по Пхеньяну самостоятельно, только в сопровождении двух гидов и по заранее обговоренным локациям. Во многих местах было категорически запрещено доставать фотоаппарат и снимать. Путешественников разместили на отдельном острове, а в отеле были установлены прослушивающие устройства, утверждает россиянка.
«В отельных номерах стояли огромные тумбы, замаскированные под радио, однако никаких волн они не ловят. Если же взглянуть за этот “радиоприемник” с другой стороны, видно, что там торчит множество проводов. Специалисты считают, что это один из инструментов прослушки», — рассказала москвичка.