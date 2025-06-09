Прослушка в отеле и фальшивое счастье: россиянка рассказала про поездку в КНДР

В беседе с «Лентой.ру» на рассказала, что организаторы старались показать россиянам все самое лучшее и водили только по «правильным» улицам. Кроме того, москвичка убеждена, что все люди, с которыми было разрешено общаться, были подставными. Они говорили одну заученную фразу: «Все это благодаря нашему вождю». Также жители КНДР утверждали, что не хотят переезжать в другие страны, потому что Северная Корея — лучшее государство в мире.