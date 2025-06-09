Бикини, рэп и деревенский вайб: стало известно, какие тренды зумеры привнесли в свадебную индустрию

Поколение зумеров привнесло в индустрию свадеб свои тренды. Молодёжь стремится организовать оригинальный праздник с деталями, которые больше нигде не встречались. Их фантазию не сдерживают уже поднадоевшие традиции, а бюджет позволяет закатить тусовку хоть на собственной даче, хоть в другом городе.
Главный тренд последних сезонов — это камерные свадьбы в условиях строгой приватности. На церемонии запрещены фото- и видеосъёмка, даже если брачующиеся и их друзья ведут блоги. Об этих правилах заранее предупреждают в пригласительных.
Чтобы создать спокойную обстановку, пары выбирают для вечеринок свои дачи или загородные клубы. Приятным бонусом такой локации станет водоём. К тому же, молодожёнов вполне устраивает банкет на 20—30 человек без участия второстепенных родственников и малознакомых спутников друзей.
Мода на свадьбы в русском стиле в этом сезоне ещё сохраняется. Влюблённые устраивают праздник в деревнях и на фермах, выбирают традиционные наряды и адаптируют под себя классические свадебные ритуалы: выкуп, каравай, банкетные конкурсы и так далее. Другая вариация этого тренда — бал в декорациях старинных усадеб.
Этим летом популярностью пользуются bikini party, то есть пикники у бассейна или пруда. От гостей требуются максимально лёгкие пляжные наряды и стильные купальники. Ещё один оригинальный формат — рэп-вечеринки с участием известных исполнителей. Гостей тоже просят подготовить рифмованные поздравления под бит. Стоимость таких торжеств начинается от 10 000 000 рублей, верхней планки нет — праздничная индустрия тоже страдает от инфляции, а неограниченная фантазия позволяет добавлять всё новые и новые фишки.
Из мегаполисов свадьбы постепенно переезжают в регионы. Молодожёны обычно оплачивают гостям проживание, а за билеты каждый платит сам. Самые популярные направления — Алтай, Карелия, Калининград. Подойдёт любой уголок страны, где природа послужит декорацией для торжества. Организаторы из небольших городов пользуются этим трендом и поднимают цены на услуги.