Бикини, рэп и деревенский вайб: стало известно, какие тренды зумеры привнесли в свадебную индустрию

Этим летом популярностью пользуются bikini party, то есть пикники у бассейна или пруда. От гостей требуются максимально лёгкие пляжные наряды и стильные купальники. Ещё один оригинальный формат — рэп-вечеринки с участием известных исполнителей. Гостей тоже просят подготовить рифмованные поздравления под бит. Стоимость таких торжеств начинается от 10 000 000 рублей, верхней планки нет — праздничная индустрия тоже страдает от инфляции, а неограниченная фантазия позволяет добавлять всё новые и новые фишки.