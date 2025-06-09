Отпуск на СВО в 2025 году: как его получить и сколько дней отдыха положено

Выяснили, как получить отпуск на СВО в 2025 году: какие документы нужны, сколько дней отдыха положено и каков порядок оформления документов. В тексте — подробная инструкция и основная информация по теме.
Дают ли отпуск военнослужащим в зоне СВО
Да, военнослужащим в зоне СВО предоставляют отпуск. Согласно действующему законодательству и нормативным актам Минобороны, отдых возможен как для контрактников, так и для мобилизованных, отслуживших минимум шесть месяцев.
Что касается добровольцев, то они не считаются штатным военнослужащими. По этой причине отпуска, как у контрактников, им не положены. Этот недостаток компенсируется коротким сроком службы по сравнению с остальными участниками боевых действий.
Сколько дней отпуска положено участникам СВО в 2025 году
Военнослужащим, включая мобилизованных, отпуск дают как минимум раз в полгода и на срок не меньше, чем на 14 дней (не считая времени на дорогу туда и обратно).
В случае, если боец заболел, врачебная комиссия может отпустить его отдыхать на один или два месяца — в зависимости от тяжести заболевания. А если военнослужащий заболел во время основного или дополнительного отпуска, отдых продлевается на количество дней болезни.
Существует еще один вид отпуска — отпуск по личным обстоятельствам. Если у военнослужащего умер родственник, его близких постигло несчастье или случилось иное бедствие, требующее обязательно присутствия бойца рядом с семьей, ему обязаны предоставить 10 дней отпуска. Срок увеличивается на количество суток, необходимых для того, чтобы добраться домой.
Как часто предоставляется отпуск
Военнослужащий вправе обратиться за предоставлением отпуска раз в полгода. Остальные исключительные случаи по типу болезни и других происшествий обсуждаются с командованием в отдельном порядке.
Важно отметить, что за графики отпусков отвечают командующие группировками войск. Они вправе корректировать их с учетом оперативной обстановки в зоне СВО.
Как оформить отпуск на СВО
Чтобы уйти в отпуск, военнослужащему нужно выполнить ряд шагов.
1. Убедитесь в праве на отпуск. Проверьте, прошел ли срок с последнего отпуска (это не менее шести месяцев службы) и есть ли замена на время вашего отсутствия.
2. Обратитесь к командиру. Сообщите ему о намерении взять отпуск. Именно командир оценивает обстановку и возможность вашего временного отсутствия.
3. Напишите рапорт на имя командира с просьбой предоставить отпуск, указав желаемые даты и причину. Если нужно — приложите документы. В рапорте важно указать ФИО, наименование адресата, номер жетона, обоснование предоставления отпуска (в том числе правовое), а также указание на порядок уведомления по итогам рассмотрения.
4. Командир принимает решение и передает документы в штаб. Утвержденный отпуск оформляется приказом, и в некоторых случаях командование оформляет документы на проезд к месту отпуска и обратно. Не заботьте отметиться в документах.
Особенности предоставления отпуска в случае ранения военнослужащего
По законодательству отпуск по ранении отнесен к отпуску по болезни, поэтому его продолжительность — от 30 до 60 дней. При этом срок непрерывного лечения по болезни не должен превышать четырех месяцев.
Зарплата на время отпуска сохраняется. Если ранение легкое, то необходимость отпуска должна установить военно-врачебная комиссия (ВВК). В случае, если вы не согласны с вердиктом, ее решение можно обжаловать.
Что делать, если не дают положенный отпуск
Командующие группировками войск составляют графики отпусков с учетом оперативной ситуации на земле, поэтому иногда к их решениям приходится подходить с пониманием. Но важно помнить, что военнослужащий имеет на отдых законное право, и право это должно соблюдаться.
В случае, если положенный отпуск не предоставляют, можно обратиться за помощью к высшему командованию или в военную прокуратуру. В обоих случаях нужно приложить доказательства нарушения ваших прав. Крайняя мера — исковое заявление в суд. Это самый тяжелый и долгий путь, который может потребовать помощи военного юриста.
Главное об отпуске военнослужащим на СВО
Собрали основную информацию об отпусках для военнослужащих, которую стоит запомнить.
1. Право на отпуск имеют контрактники и мобилизованные. Добровольцам отдых в таком формате не положен, срок их службы и так короткий.
2. Военнослужащие вправе обратиться за отпуском к командованию через полгода службы. Срок отдыха — две недели без учета времени на дорогу.
3. В случае болезни или ранения военнослужащего ему полагается отпуск сроком от 30 до 60 дней. По личным обстоятельствам отпуск можно взять на 10 дней.
4. Для оформления отпуска необходимо составить подробный рапорт для командования.
5. Если положенный отпуск не предоставляют, военнослужащий может обратиться за помощью к высшему командованию или в военную прокуратуру.