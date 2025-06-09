Горячую воду отключат во второй половине июня в ряде домов Самары и Тольятти

Ранее мы писали, что жители областной столицы могут столкнуться с отключениями холодной воды из-за проведения ремонта в разных районах города. В частности, на улице Силаева, Алексея Толстого, Ново-Вокзальной и прочих. Коммунальщики предупреждают о том, что сроки ограничений могут меняться.