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Горячую воду отключат во второй половине июня в ряде домов Самары и Тольятти

В Самарской области пройдут очередные отключения горячей воды.

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В Самарской области пройдут очередные отключения горячей воды. Ограничения затронут жителей Самары и Тольятти.

Отключения пройдут в связи с подготовкой к отопительному сезону 25/26. Пройдут плановые ремонтные работы еще одного участка теплосетей. Также, коммунальщики планируют провести гидравлические испытания.

Без горячей воды останутся жители старого центра Самары и Автозаводского района Тольятти.

Адреса отключений:

Ранее мы писали, что жители областной столицы могут столкнуться с отключениями холодной воды из-за проведения ремонта в разных районах города. В частности, на улице Силаева, Алексея Толстого, Ново-Вокзальной и прочих. Коммунальщики предупреждают о том, что сроки ограничений могут меняться.

Также, из-за работ на теплосетях в Самаре перекрыли улицы Дзержинского и Нагорную. Они будут недоступны для транспорта до 30 сентября 2025 года. Автомобилистов просят планировать маршруты заранее с учетом ограничений.

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