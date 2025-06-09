Горячую воду отключат во второй половине июня в ряде домов Самары и Тольятти

В Самарской области пройдут очередные отключения горячей воды. Ограничения затронут жителей Самары и Тольятти.
Отключения пройдут в связи с подготовкой к отопительному сезону 25/26. Пройдут плановые ремонтные работы еще одного участка теплосетей. Также, коммунальщики планируют провести гидравлические испытания.
Без горячей воды останутся жители старого центра Самары и Автозаводского района Тольятти.
Адреса отключений:
Ранее мы писали, что жители областной столицы могут столкнуться с отключениями холодной воды из-за проведения ремонта в разных районах города. В частности, на улице Силаева, Алексея Толстого, Ново-Вокзальной и прочих. Коммунальщики предупреждают о том, что сроки ограничений могут меняться.
Также, из-за работ на теплосетях в Самаре перекрыли улицы Дзержинского и Нагорную. Они будут недоступны для транспорта до 30 сентября 2025 года. Автомобилистов просят планировать маршруты заранее с учетом ограничений.
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