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В Коркино после беспорядков сменился прокурор

Новым руководителем надзорного ведомства назначен Сергей Букреев, имеющий за плечами более 21 года работы в органах прокуратуры. О его назначении объявил исполняющий обязанности прокурора Челябинской области Павел Вепрев, который лично представил нового руководителя коллективу.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Букреев имеет богатый опыт: работал следователем в Ленинском районе Челябинска, занимал должности помощника прокурора в разных городах региона, а также руководил отделами по надзору за следствием и дознанием. До этого он возглавлял в областной прокуратуре отдел, отвечающий за контроль законности в оперативно-разыскной деятельности. За годы службы успел поработать не только на Южном Урале, но даже в Амурской области.

При введении в должность Вепрев подчеркнул важность чёткой и слаженной работы коллектива, напомнив о насущных задачах, стоящих перед прокуратурой Коркино. Ранее город пережил несколько громких событий, включая трагическое убийство женщины-таксистки и последовавшие за этим беспорядки в цыганском квартале. После этих происшествий был сменён и начальник местного отдела полиции — новым руководителем стал подполковник Александр Рябоконь.

Напомним, что суд уже вынес приговор по делу об убийстве таксистки: 17-летний глухонемой представитель цыганской диаспоры Егор Юрченко получил девять лет и девять месяцев воспитательной колонии. Его родители обязаны выплатить матери погибшей два миллиона рублей компенсации.