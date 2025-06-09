В Коркино после беспорядков сменился прокурор

Букреев имеет богатый опыт: работал следователем в Ленинском районе Челябинска, занимал должности помощника прокурора в разных городах региона, а также руководил отделами по надзору за следствием и дознанием. До этого он возглавлял в областной прокуратуре отдел, отвечающий за контроль законности в оперативно-разыскной деятельности. За годы службы успел поработать не только на Южном Урале, но даже в Амурской области.
При введении в должность Вепрев подчеркнул важность чёткой и слаженной работы коллектива, напомнив о насущных задачах, стоящих перед прокуратурой Коркино. Ранее город пережил несколько громких событий, включая трагическое убийство женщины-таксистки и последовавшие за этим беспорядки в цыганском квартале. После этих происшествий был сменён и начальник местного отдела полиции — новым руководителем стал подполковник Александр Рябоконь.
Напомним, что суд уже вынес приговор по делу об убийстве таксистки: 17-летний глухонемой представитель цыганской диаспоры Егор Юрченко получил девять лет и девять месяцев воспитательной колонии. Его родители обязаны выплатить матери погибшей два миллиона рублей компенсации.