В Коркино после беспорядков сменился прокурор

Букреев имеет богатый опыт: работал следователем в Ленинском районе Челябинска, занимал должности помощника прокурора в разных городах региона, а также руководил отделами по надзору за следствием и дознанием. До этого он возглавлял в областной прокуратуре отдел, отвечающий за контроль законности в оперативно-разыскной деятельности. За годы службы успел поработать не только на Южном Урале, но даже в Амурской области.