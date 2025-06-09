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«Сам себе враг»: Илон Маск рассказал, кто подорвал его репутацию

Заявление прозвучало на фоне конфликтов американского миллиардера с чиновниками и президентом США Дональдом Трампом.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Илон Маск улыбается
Источник: Legion-Media

«Возмутительно, как много было сделано действий по подрыву моей репутации, особенно с моей стороны», — написал Маск в своем профиле в социальной сети Х.

После прихода к власти Трампа миллиардер стал главой Департамента по повышению эффективности работы федерального правительства. На посту Маск инициировал сокращение сотрудников в ряде ведомств, включая Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности, которые подвергались критике внутри Соединенных Штатов. Это вызвало волну протестов по стране и за пределами государства, в том числе против компании предпринимателя Tesla.

По информации информационного агентства Reuters, администрации Трампа и департаменту Маска удалось сократить около 12% общего числа федеральных служащих — около 260 тысяч человек — за счет давления, программ добровольного ухода и ранней пенсии.

Как написало издание РБК, Маск неоднократно вступал в конфликты с высокопоставленными чиновниками, в том числе госсекретарем Марко Рубио, министрами транспорта и финансов Шоном Даффи и Скоттом Бессентом. С последним в июне миллиардер подрался после взаимных оскорблений. Причиной стал спор о нереализованном обещании Маска сократить расходы бюджета на триллион долларов. Американский президент назвал инцидент перебором.

К концу мая отношения Маска с самим Трампом также обострились. Бизнесмен резко раскритиковал новый законопроект, который предполагает расширение налоговых льгот и увеличение потолка госдолга до четырех триллионов долларов. Миллиардер заявил, что подобные меры приведут к росту дефицита бюджета до двух с половиной триллионов долларов и усилят долговую нагрузку американцев. Президент США, в свою очередь, назвал общественного деятеля сумасшедшим и пригрозил лишить Маска госконтрактов.

Ранее отец основателя Tesla рассказал, как сына изменила политика.