«Сам себе враг»: Илон Маск рассказал, кто подорвал его репутацию

К концу мая отношения Маска с самим Трампом также обострились. Бизнесмен резко раскритиковал новый законопроект, который предполагает расширение налоговых льгот и увеличение потолка госдолга до четырех триллионов долларов. Миллиардер заявил, что подобные меры приведут к росту дефицита бюджета до двух с половиной триллионов долларов и усилят долговую нагрузку американцев. Президент США, в свою очередь, назвал общественного деятеля сумасшедшим и пригрозил лишить Маска госконтрактов.