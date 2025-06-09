В день рождения Петра I «МК в Питере» собрал фото памятников основателя Северной столицы

Самый знаменитый — «Медный всадник» на Сенатской площади. По легенде, этот памятник охраняет город: считается, что пока он стоит на своем месте, Петербург не падет перед врагами. Во время Великой Отечественной войны скульптуру не убрали и не закрыли мешками с песком — ее просто обложили досками. Она уцелела, несмотря на бомбардировки. А еще петербуржцы верят: если загадать желание, обойдя памятник по кругу, оно непременно сбудется.