Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В день рождения Петра I «МК в Питере» собрал фото памятников основателя Северной столицы

Люблю тебя, Петра творенье…

14

Сегодня Петербург отмечает 353 года со дня рождения своего основателя Петра Великого. Преобразования, начатые первым императором, не просто изменили страну — они положили начало строительству новой России. Именно Петр I стал автором масштабных реформ в градостроительстве, транспорте, культуре и инфраструктуре, а его образ по сей день остается символом созидания и прогресса.

В честь дня рождения Петра «МК в Питере» собрал фотографии памятников императору — знаковых и величественных. В одном только Петербурге насчитывается около двух десятков монументов Петру.

Самый знаменитый — «Медный всадник» на Сенатской площади. По легенде, этот памятник охраняет город: считается, что пока он стоит на своем месте, Петербург не падет перед врагами. Во время Великой Отечественной войны скульптуру не убрали и не закрыли мешками с песком — ее просто обложили досками. Она уцелела, несмотря на бомбардировки. А еще петербуржцы верят: если загадать желание, обойдя памятник по кругу, оно непременно сбудется.

Однако первым конным памятником императору стал монумент у Михайловского замка — именно он появился раньше и нередко остается в тени своего более знаменитого «соседа».По одной из городских примет, если прикоснуться к его сапогу, можно получить силу и решимость в сложных делах.

На Большой Монетной улице и в Эрмитаже бюсты Петра. Последний выполнен скульптором Растрелли — считается, что это один из самых точных портретов императора. А рядом с Петропавловской крепостью стоит памятник, который притягивает внимание своим необычным гротескным видом. Непропорционально большое тело Петра Великого и его маленькая голова символизируют размышления и силу духа. Погладить палец на руке этого памятника — еще одна городская традиция «на удачу».

На Прибалтийской площади разместился один из самых новых памятников Петру I. Он пока не оброс легендами, но считается местом силы у моряков и курсантов.

Важно отметить, что уважение к Петру Великому — не только петербургская традиция. В Москве и других городах России также установлены памятники великому реформатору.