В день рождения Петра I «МК в Питере» собрал фото памятников основателя Северной столицы

Сегодня Петербург отмечает 353 года со дня рождения своего основателя Петра Великого. Преобразования, начатые первым императором, не просто изменили страну — они положили начало строительству новой России. Именно Петр I стал автором масштабных реформ в градостроительстве, транспорте, культуре и инфраструктуре, а его образ по сей день остается символом созидания и прогресса.
В честь дня рождения Петра «МК в Питере» собрал фотографии памятников императору — знаковых и величественных. В одном только Петербурге насчитывается около двух десятков монументов Петру.
Самый знаменитый — «Медный всадник» на Сенатской площади. По легенде, этот памятник охраняет город: считается, что пока он стоит на своем месте, Петербург не падет перед врагами. Во время Великой Отечественной войны скульптуру не убрали и не закрыли мешками с песком — ее просто обложили досками. Она уцелела, несмотря на бомбардировки. А еще петербуржцы верят: если загадать желание, обойдя памятник по кругу, оно непременно сбудется.
Однако первым конным памятником императору стал монумент у Михайловского замка — именно он появился раньше и нередко остается в тени своего более знаменитого «соседа».По одной из городских примет, если прикоснуться к его сапогу, можно получить силу и решимость в сложных делах.
На Большой Монетной улице и в Эрмитаже бюсты Петра. Последний выполнен скульптором Растрелли — считается, что это один из самых точных портретов императора. А рядом с Петропавловской крепостью стоит памятник, который притягивает внимание своим необычным гротескным видом. Непропорционально большое тело Петра Великого и его маленькая голова символизируют размышления и силу духа. Погладить палец на руке этого памятника — еще одна городская традиция «на удачу».
На Прибалтийской площади разместился один из самых новых памятников Петру I. Он пока не оброс легендами, но считается местом силы у моряков и курсантов.
Важно отметить, что уважение к Петру Великому — не только петербургская традиция. В Москве и других городах России также установлены памятники великому реформатору.