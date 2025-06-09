Омская таможня передала российским военным почти 12 тысяч нужных вещей

«Всего с начала 2025 года омские таможенники передали для бойцов в территориальные органы Минобороны России 10 партий товаров на общую сумму 24 млн рублей. В их числе: радиостанции, автомобильные видеорегистраторы, коммутаторы, планшетные компьютеры, микрофоны, токарный станок, электрические инструменты и автомобиль. По имеющимся данным, все имущество направлено в зону проведения СВО», — рассказал и.о. начальника Омской таможни Дмитрий Лунев.