Омская таможня передала российским военным почти 12 тысяч нужных вещей

Омская таможня за апрель и май 2025 года передала военным 11 845 единиц различных товаров, обращенных в федеральную собственность. Общая стоимость переданного составила 13,5 млн рублей. Об этом сообщила сегодня, 9 июня, сообщили в омском подразделении Сибирского таможенного управления.
В рамках акции военнослужащие получили более 6 тысяч внешних аккумуляторов (пауэрбанков) и ручных 990 фонарей, две партии наручных и настольных часов, электровелосипеды, мотоциклы и аккумуляторы.
«Всего с начала 2025 года омские таможенники передали для бойцов в территориальные органы Минобороны России 10 партий товаров на общую сумму 24 млн рублей. В их числе: радиостанции, автомобильные видеорегистраторы, коммутаторы, планшетные компьютеры, микрофоны, токарный станок, электрические инструменты и автомобиль. По имеющимся данным, все имущество направлено в зону проведения СВО», — рассказал и.о. начальника Омской таможни Дмитрий Лунев.
Указанные товары отсутствовали в товаросопроводительных документах и признаны незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС. По решению суда изъятое имущество обращено в федеральную собственность и передано Омской таможней на нужды военнослужащих, отметили в ведомстве.