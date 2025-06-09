Убыточный московский монорельс может стать парящим парком

— Это может быть своего рода променад, приподнятый над городом: когда вы по нему идете, открываются необычные виды. Вся эта конструкция функционально и визуально взаимодействуют с землей, над которой она проходит. Люди могут сверху видеть все, что происходит на Останкинском пруду, или как внизу проходит трамвай. И, конечно, это место непрерывного движения — для прогулок с детьми, для пробежек.