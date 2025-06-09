49 выпускников Ростовской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Выпускники Ростовской области получили результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии. О промежуточных итогах без учета резервных и дополнительных дней рассказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.
— Более 85% успешно сдали первые экзамены: высокие баллы получили 750 человек, еще 49 оказались стобалльниками, — сообщил Игорь Гуськов.
По словам чиновника, наилучшие результаты продемонстрировали ребята из Егорлыкского, Красносулинского, Миллеровского, Мясниковского, Неклиновского, Песчанокопского, Пролетарского, Родионово-Несветайского районов, а также из Батайска, Новочеркасска, Таганрога и Ростова-на-Дону.
— В этом году значительно увеличился средний балл по химии, а также возросло число стобалльников по этому предмету, — добавил Игорь Гуськов.
Экзамен по химии сдали 2002 человека, 350 из них набрали больше 80 баллов. Максимальное количество баллов получили 25 выпускников.
В ЕГЭ по литературе приняли участие 903 человека. 110 работ получили высокие баллы, а еще 15 — максимальные.
Историю сдавали 2195 человек, 290 из них набрали свыше 80 баллов, еще девять получили по 100 баллов.
Результаты ЕГЭ по математике базового и профильного уровней станут известны не позднее 16 июня.
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