Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

49 выпускников Ростовской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Ростовской области стали известны результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Выпускники Ростовской области получили результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии. О промежуточных итогах без учета резервных и дополнительных дней рассказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

— Более 85% успешно сдали первые экзамены: высокие баллы получили 750 человек, еще 49 оказались стобалльниками, — сообщил Игорь Гуськов.

По словам чиновника, наилучшие результаты продемонстрировали ребята из Егорлыкского, Красносулинского, Миллеровского, Мясниковского, Неклиновского, Песчанокопского, Пролетарского, Родионово-Несветайского районов, а также из Батайска, Новочеркасска, Таганрога и Ростова-на-Дону.

— В этом году значительно увеличился средний балл по химии, а также возросло число стобалльников по этому предмету, — добавил Игорь Гуськов.

Экзамен по химии сдали 2002 человека, 350 из них набрали больше 80 баллов. Максимальное количество баллов получили 25 выпускников.

В ЕГЭ по литературе приняли участие 903 человека. 110 работ получили высокие баллы, а еще 15 — максимальные.

Историю сдавали 2195 человек, 290 из них набрали свыше 80 баллов, еще девять получили по 100 баллов.

Результаты ЕГЭ по математике базового и профильного уровней станут известны не позднее 16 июня.

Подпишись на нас в Telegram.