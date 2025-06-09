Всего четыре пляжа откроют в Волгограде летом

В рамках работ водолазы осматривают и очищают дно реки от посторонних предметов — осколков стекла, металлических конструкций, веток и другого мусора. Всего планируется подготовить четыре территории: в Красноармейском, Кировском, Советском и Тракторозаводском районах города. Ранее на этих участках уже были взяты пробы воды, почвы и воздуха для лабораторного анализа. Полученные данные позволят определить соответствие санитарных показателей установленным нормам.