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Всего четыре пляжа откроют в Волгограде летом

В июне водолазы только начали обследовать дно территорий, где планируется открыть пляжные зоны.

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В Волгограде стартовала комплексная подготовка мест отдыха у воды. Сегодня, 9 июня 2025 года, специалисты муниципального учреждения «Служба спасения Волгограда» приступили к обследованию акваторий реки Волги в тех районах, где планируется открытие официальных пляжей. Об этом сообщает администрация областной столицы.

В рамках работ водолазы осматривают и очищают дно реки от посторонних предметов — осколков стекла, металлических конструкций, веток и другого мусора. Всего планируется подготовить четыре территории: в Красноармейском, Кировском, Советском и Тракторозаводском районах города. Ранее на этих участках уже были взяты пробы воды, почвы и воздуха для лабораторного анализа. Полученные данные позволят определить соответствие санитарных показателей установленным нормам.

В мэрии сообщили, что специалисты провели санитарную обработку прибрежных зон от насекомых, а также заключён договор с региональным оператором на вывоз бытовых отходов. Финальным этапом станет получение санитарно-эпидемиологического заключения. Если результаты будут положительными, администрация города примет решение об официальном открытии пляжей.