Под Ростовом в районе трассы М-4 «Дон» поймали сбежавшего кенгуру

Известно, что на поимку беглеца отправились около 90 сотрудников парка, также к поисково-спасательной операции присоединились волонтеры. Тем временем ветеринары и зоологи предупреждали жителей, что не стоит приближаться к дикому животному, которое в стрессовой ситуации могло повести себя как угодно.