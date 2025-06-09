Под Ростовом в районе трассы М-4 «Дон» поймали сбежавшего кенгуру

Под Ростовом, близ города Шахты, в среду, 9 июня, обнаружили сбежавшего ранее серого кенгуру по кличке Сидней. Об этом сообщает пресс-служба Южного парка птиц «Малинки».
— Нашли! — поделились радостью участники поисков в 15:38.
Напомним, об исчезновении дикого животного стало известно сегодня после того, как в соцсетях появились видео от очевидцев с разгуливающим по донским степям экзотическим животным. Ролик был снят близ поселка Аюта, что расположен у федеральной автодороги М-4 «Дон».
Известно, что на поимку беглеца отправились около 90 сотрудников парка, также к поисково-спасательной операции присоединились волонтеры. Тем временем ветеринары и зоологи предупреждали жителей, что не стоит приближаться к дикому животному, которое в стрессовой ситуации могло повести себя как угодно.
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