Краснодар готовится к празднованию Дня России

В рамках праздника подготовлена программа из ряда мероприятий.
Как рассказали в соцсетях краснодарской администрации, на Главной городской площади состоится торжественная церемония поднятия государственного флага. Утром, с 7:00 до 8:30, пройдет акция по созданию триколора из свежих роз.
Кроме того, Благотворительный фонд «Основа» организует автопробег. Колонна стартует в 11:00 с улицы Западный Обход, 29. Также в течение дня в городских парках и культурных центрах запланированы мастер-классы, выставки и интерактивные программы.