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Краснодар готовится к празднованию Дня России

В Краснодаре 12 июня отметят День России.

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В рамках праздника подготовлена программа из ряда мероприятий.

Как рассказали в соцсетях краснодарской администрации, на Главной городской площади состоится торжественная церемония поднятия государственного флага. Утром, с 7:00 до 8:30, пройдет акция по созданию триколора из свежих роз.

Кроме того, Благотворительный фонд «Основа» организует автопробег. Колонна стартует в 11:00 с улицы Западный Обход, 29. Также в течение дня в городских парках и культурных центрах запланированы мастер-классы, выставки и интерактивные программы.