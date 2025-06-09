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Обучение для участников СВО в 2025 году: какие образовательные льготы положены контрактникам и добровольцам

Сегодня государство продолжает развивать меры поддержки для отправившихся в зону боевых действий военнослужащих. Льготное обучение для участников СВО — одно из приоритетных инициатив по направлению в 2025 году.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО на мероприятии.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В материале — доступные программы профобучения, перечень образовательных учреждений, условия поступления и формы обучения для участников СВО в 2025 году.

Какие образовательные льготы положены участникам СВО

Меры государственной поддержки позволяют участникам СВО либо поступить в вуз на приоритетной основе с дополнительными баллами, либо перевестись с платной формы обучения на бесплатную. Герои РФ и бойцы с тремя орденами Мужества имеют право зачислиться по квоте без вступительных испытаний.

По состоянию на 2025 год в образовательных учреждениях РФ 10% мест по одному направлению подготовки обязательно должны предоставляться ветеранам боевых действий. Причем программы есть как у служивших по контракту, так и у добровольцев.

Программы для контрактников

Участники СВО, проходившие службу по контракту, могут бесплатно обучаться в вузах, в том числе — в военных образовательных учреждениях.

Благодаря льготе контрактники могут получить дипломы по направлениям, актуальным как для армейской службы, так и для гражданской сферы. Среди популярных специальностей — военная безопасность, инженерные дисциплины, юриспруденция и экономика.

Программы для добровольцев

Добровольцы, принимавшие участие в СВО, тоже имеют право получить высшее образование бесплатно. Для этого им нужно подать документы в военные вузы или другие учебные заведения, где действуют особые условия для участников боевых действий. В некоторых случаях предусмотрены отдельные программы с полной оплатой обучения за счет государства.

Какие направления и специальности доступны в вузах и СПО

С 2023 года в перечень индивидуальных достижений при приеме в вузы добавилась новая позиция — участие в СВО. Благодаря поправкам в Федеральный закон № 273-ФЗ, на дополнительные 10 баллов при поступлении могут рассчитывать и контрактники, и добровольцы. Таким образом, они могут учиться по любым специальностям. Отметим наиболее популярные:

  • юриспруденция;
  • психология;
  • информатика;
  • экономика;
  • инженерия.

Как участнику СВО получить бесплатное образование

Чтобы перевестись с платного курса на бюджет или поступить на бесплатной основе, нужно выполнить ряд действий.

1. Подтвердите статус участника СВО

Для этого потребуется официальный документ, подтверждающий участие в СВО. Например, справка из военкомата или от Министерства обороны. Подойдет и удостоверение ветерана.

2. Определитесь с направлением обучения

Выберите, хотите ли вы получить высшее, среднее профессиональное образование или пройти профобучение (курсы, переобучение, повышение квалификации).

3. Найдите учебные заведения с льготами для участников СВО

Изучите сайты вузов и колледжей. Обращайте внимание на наличие специальных квот, целевых программ или бесплатных курсов для ветеранов.

4. Подайте документы

Подготовьте паспорт, документы об образовании, медицинскую справку (если требуется) и подтверждение участия в СВО. Передайте пакет бумаг онлайн через Госуслуги или лично в приемную комиссию учебного заведения. Помочь с оформлением документов может фонд «Защитники Отечества»

Дополнительные льготы при обучении

Помимо дополнительных баллов при поступлении и возможности перевода с платного обучения на бесплатное существует ряд других льгот для участников спецоперации. В 2025 году Министерство образования рекомендует вузам оказывать следующие меры поддержки:

  • предоставление материальной помощи;
  • снижение стоимости обучения;
  • предоставление рассрочки по оплате;
  • обеспечение местом в общежитии в приоритетной очереди.

Кроме того, поступить на бюджет по квоте могут и дети ветеранов боевых действий.

Главное об образовании для участников СВО

Собрали основную информацию о льготах в сфере образовании для участников СВО.

1. Участники специальной военной операции могут получить образование бесплатно благодаря мерам государственной поддержки. Им доступны программы профессионального обучения, переобучения и высшего образования в вузах и колледжах, включая военные учебные заведения.

2. Участникам СВО положены льготы при поступлении в вузы. С 2023 года ветераны боевых действий получают преимущество — дополнительные 10 баллов для приемной комиссии.

3. Контрактники, добровольцы и их дети могут также рассчитывать на бесплатное образование. Перевестись на бюджет можно, подав заявление.

4. Предусмотрены специальные квоты — не менее 10% бюджетных мест в каждом вузе для участников СВО и возможность поступления без экзаменов для Героев РФ и награжденных тремя орденами Мужества.

5. Действуют льготы в виде социальных стипендий, приоритетного места в общежитии и скидок на оплату образования.