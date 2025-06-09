Обучение для участников СВО в 2025 году: какие образовательные льготы положены контрактникам и добровольцам

С 2023 года в перечень индивидуальных достижений при приеме в вузы добавилась новая позиция — участие в СВО. Благодаря поправкам в Федеральный закон № 273-ФЗ, на дополнительные 10 баллов при поступлении могут рассчитывать и контрактники, и добровольцы. Таким образом, они могут учиться по любым специальностям. Отметим наиболее популярные: