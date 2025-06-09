Самарский завод «Энергия» примет участие в проекте «Производительность труда»

Самарский завод «Энергия», присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Директор завода Антон Певицын отметил, что участие в проекте поможет усовершенствовать производственные процессы и положительно скажется на экономических показателях предприятия.
В рамках проекта сотрудники завода проходят обучение принципам бережливого производства, позволяющим эффективнее организовать производственный процесс и снизить издержки.
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