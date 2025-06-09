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В Ангарске певица Светлана Сурганова проведет кастинг для молодых талантов

К участию приглашаются авторы песен, поэты и музыканты в возрасте от 10 до 35 лет.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

11 июня во Дворце культуры «Нефтехимик» Ангарска состоится уникальное событие для творческой молодежи — лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова проведет прослушивания молодых дарований и мастер-класс. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

К участию приглашаются авторы песен, поэты и музыканты в возрасте от 10 до 35 лет. Тематика произведений должна отражать гордость, вдохновение, мечту и созидательный труд — все то, что связано с любовью к стране, уважением к труду и верой в будущее.

Для того чтобы попробовать свои силы, необходимо до 11 июня отправить заявку с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, контактов, номинации (поэзия, авторская песня или музыка) и приложением текстов произведений. По возможности стоит прикрепить аудиозаписи своих работ.