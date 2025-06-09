Кишинев ждет очередной транспортный коллапс: В столице на два дня перекроют центр, Ботанику и дорогу в аэропорт из-за визита гостей

С 08:00 утра 10 июня (вторник) до 20:00 вечера 12 июня (четверг) будет временно ограничен доступ граждан в отдельные зоны в центре города, а также на улицы, соединяющие Кишинёв с международным аэропортом. В указанный период также вводятся ограничения на проведение собраний, массовых мероприятий, ремонтных работ на дорогах, инженерных сетях (электроснабжение, теплоснабжение, водопровод, канализация), а также на очистку и обрезку деревьев вдоль маршрутов движения официальных делегаций.