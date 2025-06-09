Кишинев ждет очередной транспортный коллапс: В столице на два дня перекроют центр, Ботанику и дорогу в аэропорт из-за визита гостей

С 10 по 12 июня в Кишинёве временно ограничат доступ граждан в ряд общественных мест. Решение принято по инициативе полиции в связи с официальными визитами высокопоставленных представителей иностранных государств, сообщает мэрия Кишинева.
В эти дни Кишинёв посетят президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон. Они планируют провести встречи в государственных учреждениях Молдовы.
С 08:00 утра 10 июня (вторник) до 20:00 вечера 12 июня (четверг) будет временно ограничен доступ граждан в отдельные зоны в центре города, а также на улицы, соединяющие Кишинёв с международным аэропортом. В указанный период также вводятся ограничения на проведение собраний, массовых мероприятий, ремонтных работ на дорогах, инженерных сетях (электроснабжение, теплоснабжение, водопровод, канализация), а также на очистку и обрезку деревьев вдоль маршрутов движения официальных делегаций.
Исключение составляют только те социально-культурные мероприятия, которые были заранее заявлены и зарегистрированы в мэрии на указанный период.
Порядок в городе будут обеспечивать Главное управление полиции и муниципальная полиция Кишинёва. Эти структуры уведомят всех физических и юридических лиц, которые планируют проводить массовые мероприятия в период с 10 по 12 июня, о действующих ограничениях и конкретных улицах, на которые они распространяются.
Водителям рекомендуется соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, быть терпеливыми и дисциплинированными в потоке транспорта, не нарушая правил дорожного движения.
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