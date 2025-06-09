В Омске 12 июня запретят движение транспорта перед железнодорожным вокзалом

«В четверг, 12 июня, с 11:00 до 18:00 недоступным для движения транспорта станет проезд, прилегающий к железнодорожному вокзалу, на участке от улицы Марченко до пересечения с улицей Леконта и улицей 8-я Ленинская. Ограничение связано с проведением акции “Единство в памяти. Сила в подвиге”, организуемой Министерством обороны Российской Федерации», — сообщили в департаменте общественной безопасности омской мэрии.