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В Омске 12 июня запретят движение транспорта перед железнодорожным вокзалом

Также будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения мероприятия с 20:00 11 июня до 20:00 12 июня.

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Источник: Комсомольская правда

«В четверг, 12 июня, с 11:00 до 18:00 недоступным для движения транспорта станет проезд, прилегающий к железнодорожному вокзалу, на участке от улицы Марченко до пересечения с улицей Леконта и улицей 8-я Ленинская. Ограничение связано с проведением акции “Единство в памяти. Сила в подвиге”, организуемой Министерством обороны Российской Федерации», — сообщили в департаменте общественной безопасности омской мэрии.

Также ведомство обращает внимание, что наряду с ограничением движения по указанным улицам, будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения мероприятия с 20:00 11 июня до 20:00 12 июня.