Глава СКР потребовал доклад об аварии, в которой погибла 16-летняя электросамокатчица

Трагедия случилась позавчера в селе Красная Башкирия. По данным следствия, 16-летний водитель автомобиля совершил наезд на ровесницу, ехавшую на электросамокате, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. Возбуждено уголовное дело статье (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).