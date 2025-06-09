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Глава СКР потребовал доклад об аварии, в которой погибла 16-летняя электросамокатчица

Бастрыкин поручил доложить о погибшей в ДТП в Башкирии 16-летней самокатчице.

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Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ДТП в Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Трагедия случилась позавчера в селе Красная Башкирия. По данным следствия, 16-летний водитель автомобиля совершил наезд на ровесницу, ехавшую на электросамокате, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. Возбуждено уголовное дело статье (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому поручено доложить об обстоятельствах происшествия, а также выяснить его причины.

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