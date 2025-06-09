Краевой конкурс на обустройство туристских центров выиграли Кудымкар и Кунгур

В Кудымкаре благоустроят центр города с пешеходными улицами, аллеей Кудым-Оша, театральной площадью. Предполагается, что оба проекта позволят городам увеличить турпоток. Пока туристские центры есть только в двух городах региона — в Перми и Соликамске.