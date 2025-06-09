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Краевой конкурс на обустройство туристских центров выиграли Кудымкар и Кунгур

Минтуризма Пермского края завершило отбор муниципалитетов, которые получат субсидии на обустройство туристского центра города.

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Минтуризма Пермского края завершило отбор муниципалитетов, которые получат субсидии на обустройство туристского центра города. Средства выделяются из краевого и федерального бюджетов.

По итогам отбора субсидии будут направлены на реализацию проектов «Кунгур — город мастеров» и «Кудымкар — трамплин в неведомое». Территории должны будут использовать и собственные средства, а также привлекать внебюджетные источники.

В итоге в Кунгуре будет благоустроено пространство площадью в 100 га. Проект предусматривает разработку нового маршрута для туристов, оборудование ярмарочных и событийных зон, обновление подсветки.

В Кудымкаре благоустроят центр города с пешеходными улицами, аллеей Кудым-Оша, театральной площадью. Предполагается, что оба проекта позволят городам увеличить турпоток. Пока туристские центры есть только в двух городах региона — в Перми и Соликамске.