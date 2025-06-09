Голосование за объекты благоустройства в Ростовской области продлится до 12 июня

В 2025 году на выбор представили 134 общественных пространства во всех 55 территориях Дона. Отбор площадок проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». К слову, за пять лет в голосовании на Дону приняли участие более 2,5 млн человек.