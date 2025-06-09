Голосование за объекты благоустройства в Ростовской области продлится до 12 июня

Более 470 тысяч жителей Ростовской области проголосовали за общественные пространства, требующие благоустройства. Желающие поучаствовать в жизни своего города или района еще могут сделать свой выбор, голоса будут принимать до 12 июня включительно, напомнил заместитель губернатора Владимир Ревенко.
— Именно жители определяют, какие парки, скверы и набережные следует благоустроить. Каждый голос имеет значение для развития городов и поселков, — подчеркнул Владимир Ревенко.
В 2025 году на выбор представили 134 общественных пространства во всех 55 территориях Дона. Отбор площадок проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». К слову, за пять лет в голосовании на Дону приняли участие более 2,5 млн человек.
Напомним, проголосовать за обновление общественных пространств может любой житель региона старше 14 лет. Сделать выбор можно на платформе za.gorodsreda.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров в МФЦ.
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