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«Рыбу тащили около часа». Минчанин поймал в Припяти такого гигантского толстолобика, что зашкалили весы

Минчанин поймал в Припяти такого гигантского толстолобика, что зашкалили весы.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин выловил в Припяти такого гигантского толстолобика, что зашкалили весы. Подробности раскрывает портал fishingby.com.

В сообщении сказано, что рыбак из Минска Михаил Минец приехал вместе со своим знакомым порыбачить на Припять. Он признался, что рыбалка была недалеко от моста на Припяти в Мозыре. Мужчины хотели словить леща, однако рыба была не очень активной, но в какой-то момент клюнул гигантских толстолобик.

— Тащили мы его около часа. Все на эмоциях. Толстолобик сидит сейчас на привязи, — рассказал минчанин.

Он отметил, что попытки взвесить рыбу не увенчались успехом — весы зашкалили на 25 кило. Однако на глаз толстолобик вести не менее 30 кило.

«Пойманный Михаилом толстолобик стал не только его личным рекордом, но и претендует на рекорд Беларуси в 2025 году по этому виду рыбы в любительском лове», — заметили в сообщении.

Ранее Мингорисполком сказал, кто из минчан сможет получить более 5000 рублей.

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