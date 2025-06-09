«Рыбу тащили около часа». Минчанин поймал в Припяти такого гигантского толстолобика, что зашкалили весы

Минчанин выловил в Припяти такого гигантского толстолобика, что зашкалили весы. Подробности раскрывает портал fishingby.com.
В сообщении сказано, что рыбак из Минска Михаил Минец приехал вместе со своим знакомым порыбачить на Припять. Он признался, что рыбалка была недалеко от моста на Припяти в Мозыре. Мужчины хотели словить леща, однако рыба была не очень активной, но в какой-то момент клюнул гигантских толстолобик.
— Тащили мы его около часа. Все на эмоциях. Толстолобик сидит сейчас на привязи, — рассказал минчанин.
Он отметил, что попытки взвесить рыбу не увенчались успехом — весы зашкалили на 25 кило. Однако на глаз толстолобик вести не менее 30 кило.
«Пойманный Михаилом толстолобик стал не только его личным рекордом, но и претендует на рекорд Беларуси в 2025 году по этому виду рыбы в любительском лове», — заметили в сообщении.
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