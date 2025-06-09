«Рыбу тащили около часа». Минчанин поймал в Припяти такого гигантского толстолобика, что зашкалили весы

В сообщении сказано, что рыбак из Минска Михаил Минец приехал вместе со своим знакомым порыбачить на Припять. Он признался, что рыбалка была недалеко от моста на Припяти в Мозыре. Мужчины хотели словить леща, однако рыба была не очень активной, но в какой-то момент клюнул гигантских толстолобик.