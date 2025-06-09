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В девяти селах под Воронежем 10 июня отключат свет

Электричества не будет до позднего вечера из-за ввода в работу новой подстанции.

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Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 июня, с 8.00 до 22.00 не будет света в девяти населенных пунктах Рамонского района. Восемь из них полностью останутся без электричества. Это села Новоживотинное и Гвоздевка, деревни Медовка, Моховатка, Хвощеватка, Ольховатка, хуторы Панково и Репное. А в селе Русская Гвоздевка света не будет на улицах Лесной, Ленина и Кирова.

Отключать электричество будут из-за ввода в работу в Рамонском районе новой подстанции мощностью 35 киловатт.

В «Воронежэнерго» отметили, что 14 часов — максимальный срок отключения, но их специалисты будут делать все возможное, чтобы вернуть электричество как можно быстрее.