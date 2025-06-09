В девяти селах под Воронежем 10 июня отключат свет

Во вторник, 10 июня, с 8.00 до 22.00 не будет света в девяти населенных пунктах Рамонского района. Восемь из них полностью останутся без электричества. Это села Новоживотинное и Гвоздевка, деревни Медовка, Моховатка, Хвощеватка, Ольховатка, хуторы Панково и Репное. А в селе Русская Гвоздевка света не будет на улицах Лесной, Ленина и Кирова.