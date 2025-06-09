Доцент Политеха Елизавета Морхова награждена премией за сотрудничество с Китаем

В посольстве Китая в России состоялась церемония награждения ученых, внесших вклад в российско-китайское научно-техническое сотрудничество. Среди лауреатов премии доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» Политехнического университета Елизавета Морхова.
Премия учреждена в 2020 году Российским союзом научных и инженерных объединений и вручается авторам, продолжившим активное сотрудничество с китайскими коллегами после получения Премии посла КНР.
Морхова, получив премию посла Китая в прошлом году, провела стажировку в китайских научных центрах и начала совместные исследования каталитических свойств металлических оксидов. Российская сторона проводит теоретические расчеты, китайские коллеги отвечают за синтез и эксперименты.
В результате совместного труда опубликован ряд научных статей, одна из которых вышла в журнале Surfaces and Interfaces. Основная сфера научных интересов Елизаветы Морховой поиск новых ионопроводящих материалов для энергоносителей и развитие технологий возобновляемой энергетики.
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