10, 11 и 12 июня в Уфе ночью будут ограничивать движение по мосту-вставке через Белую

В Уфе в связи с капитальным ремонтом арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского власти вводят временные ограничения движения на соседнем мосту-вставке. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
С 00:00 до 08:00 10, 11 и 12 июня будет перекрыта одна крайняя полоса в направлении аэропорта. Ограничения, как утверждают чиновники, необходимы для обеспечения безопасности дорожных работ.
Власти просят горожан учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.
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