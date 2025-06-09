В Иркутске средняя стоимость бензина АИ-92 равняется 56,89 рубля

Стоимость бензина отличается в городах Иркутской области. По последним данным Иркутскстата, наиболее доступное горючее АИ-92 можно найти в Ангарске, где литр обойдется в 56,86 рубля. В областном центре цена чуть выше — 56,89 рубля, тогда как в Братске и Усть-Илимске за тот же объем просят 57,75 и 57,60 рубля соответственно.