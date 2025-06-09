В центре Лос-Анджелеса начались беспорядки после ввода Нацгвардии

При этом департамент шерифа округа Лос-Анджелес сообщил, что вечером 7 июня арестовал двух человек за нападение на офицеров полиции в Парамаунте после того, как несколько помощников шерифа получили легкие травмы в результате протестов, в том числе от коктейля Молотова. 7 и 8 июня правоохранителям также пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов.