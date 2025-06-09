«Обернула в фольгу». Белоруска спрятала от таможни $22 000 в упаковки с гигиеническими средствами

Белоруска спрятала от таможни $22 000 в упаковки с гигиеническими средствами. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Сообщается, что у гражданки Беларуси, которая прилетела из Северного Кипра авиарейсом «Стамбул — Минск», сотрудники минской таможни обнаружили крупную сумму незадекларированных денег.
В пресс-службе отметили, что в Национальном аэропорту «Минск» белоруска проследовала по зеленому коридору, чем подтвердила, что у нее нет товаров, которые подлежат декларированию. Однако сотрудники таможни перенаправили женщину в красный коридор для проведения таможенного контроля.
В ведомстве уточнили, что в момент досмотра багажа белоруска предъявила таможенникам 6600 долларов и 3000 турецких. Однако она умолчала про то, что у нее есть еще 22 000 долларов.
«Указанные денежные средства были сокрыты от таможенного контроля интересным способом: завернуты в фольгу и спрятаны внутри упаковок с женскими гигиеническими принадлежностями», — рассказали в таможенном комитете.
Минская региональная таможня в отношении белоруски начала административный процесс по части 2 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях. По указанной статье предусматривается штраф в размере до 30 базовых величин, или до 1260 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) с конфискацией незадекларированных наличных денежных средств или без конфискации.
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