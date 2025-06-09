«Обернула в фольгу». Белоруска спрятала от таможни $22 000 в упаковки с гигиеническими средствами

Минская региональная таможня в отношении белоруски начала административный процесс по части 2 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях. По указанной статье предусматривается штраф в размере до 30 базовых величин, или до 1260 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) с конфискацией незадекларированных наличных денежных средств или без конфискации.