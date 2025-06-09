Первый год Вячеслава Федорищева: борьба за чистый и массовый спорт

В минувший входили с крепким составом и с жаждой повторить успех или даже превзойти себя же. Но что-то пошла не так. Сначала клуб покидает Анзулович, а за ним — его помощники и легионеры. В том числе ведущие игроки из США. На тренерский мостик встает Владислав Коновалов. БК «Самара» молодеет и катится на дно с сериями из 11 и 12 поражений кряду. Дают о себе знать долги по зарплатам.