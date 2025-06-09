Первый год Вячеслава Федорищева: борьба за чистый и массовый спорт

Интервью, которое губернатор дал региональным СМИ спустя год после начала работы в регионе, натолкнуло редакцию «МК в Самаре» на мысль посвятить наиболее резонансным направлениям реформ отдельные публикации. Ранее рассматривали результаты работы нового руководства губернии в экономике и в поддержке участников СВО. Сегодня в объективе внимания — профессиональный и массовый спорт.
От государственного спорта к частному — через кадровые перестановки.
В Самарской области с приходом Вячеслава Федорищева наметился четкий курс на отход профессиональных спортивных клубов от преимущественного финансирования из регионального бюджета. Это вроде бы мировой тренд. Да и успешный пример абсолютно частного «Краснодара», который стал чемпионом России по футболу, показывает правильность направления.
Однако реализация… Все произошло резко. В итоге команды столкнулись с рядом проблем. Но обо всем по порядку. Начнем с «Крыльев Советов». Прошедший сезон для «зелено-бело-синих» можно назвать неоднозначным. В ноябре прошлого года Вячеслав Федорищев организует движение «Чистый спорт» и объявляет войну коррупционерам из судейского корпуса российского футбола.
По его словам, «Крылья» задолжали им 36 млн рублей. Доподлинно неизвестно, кто конкретно озвучил эту цифру губернатору. Но в январе 2025-го правоохранители заводят дело по его заявлению. А в феврале проходят обыски у агентов, связанных с игроками волжан.
В тот же период меняют руководство волжан. Новым гендиректором становится Роберт Тер-Абрамян. Он сменил Вадима Андреева. Замом стал Руслан Пименов. Примерно с этого момента начинаются и разбирательства вокруг почти миллиардного долга клуба перед «РТ-Капитал». Много лет дочка «Ростеха» не вспоминала о нем, но как по совпадению, когда в клубе произошли кадровые «тектонические сдвиги», решила его затребовать.
Сначала компания требовала 897 млн рублей. В апреле захотела получить уже 933 млн рублей. Из-за этого у клуба возникли трудности с получением лицензии для выступления в следующем сезоне РПЛ. Все в итоге получили, но в комплекте с положительным решением РФС шли ограничения по трансферам.
Все это время перед командой стоит задача от Федорищева — место в первой восьмерке Премьер-лиги. Правда, выполнить ее не удалось. Да и как это сделать с учетом такого числа скандалов и проблем, постоянного напряжения из-за новостей об отставке Осинькина спустя 5 лет работы и неизвестности по контрактам? Состав был боевым, наставник — подходящий. Но уверенности в будущем и психологической устойчивости не хватило.
Отсюда некоторая трясучка и нестабильная игра. Например, «Акрон» забрал оба матча дерби. Плюс крупное поражение от махачкалинского «Динамо» (0:4) и разгром столичного «Локомотива» в Самаре (5:1), равная борьба с ЦСКА на выезде (1:1) и проигрыш от «Пари НН» в Нижнем (2:5). Кстати, после неоднозначного поражения от нижегородцев троих футболистов «КС» хотели отправить на детектор лжи. Но потом намерение опровергли.
Есть вопросы и по поиску спонсоров. Была информация о продлении соглашения с банком «Солидарность». А кто дальше? Будут ли еще? Не забываем и о контрактах. У ряда футболистов они истекают в конце июня. Кто останется? Кого продадут?
Недавно, например, ушли сразу пять игроков: Овсянников, Гапонов, Якуба, Ежов и Цыпченко.
Также расстались с Игорем Осинькиным. Главный тренер покинул самарский борт в конце мая. «Крылья» оставил в РПЛ на десятом месте с 31 очком. Сменил его Магомед Адиев. Сезон заканчивал с проблемными и вроде как обанкротившимися «Химками».
С новой командой планирует встретиться 16 июня. Возможно, после появится какая-то ясность хотя бы по игрокам. А пока в Самаре работает отделение «Чистого спорта». Там атлеты могут сообщить о нарушениях и несправедливости в спорте.
Трудным вышел сезон и у хоккейной «Лады». В ноябре 2024-го из команды ушел главный тренер Олег Браташ. Экс-спортдир Рафик Якубов говорил, что у наставника нарушилась коммуникация с хоккеистами. А еще были высказывания, которые «не понравились новому руководству».
При этом «автозаводцы» шли девятыми с 23 очками за 24 встречи. В розыгрыше КХЛ 2023−2024 выходили в плей-офф. И.о. стал Павел Зубов.
Также у волжан появились финансовые трудности. Дали о себе знать долги по зарплатам. Но «Лада» продолжала бороться за первую восьмерку на Востоке. Одновременно появлялись сведения о тульском партнере. Якобы так тамошний АКМ через клуб из 63-го региона должен был попасть в элиту российского хоккея. Зубов подобное опровергает.
А в начале февраля новым гендиректором «автозаводцев» становится тольяттинец Игорь Поваров. Павел Зубов лишается приставки и.о. Итог — десятое место с 54 очками. Без плей-офф. Но интересное впереди.
В мае Поварова сменяет Александр Харламов. С ним заходят Сергей Рабцун (зам) и Сергей Гомоляко (спортдиректор). Плюс у всего хоккея Самарской области появляется новый стратегический партнер в лице «Полипласта» (сотрудничает с АКМ). Одним из главных переговорщиков с новым спонсором был губернатор Вячеслав Федорищев.
В «Ладе» планируют рассчитаться по долгам (и уже начали), попасть в предстоящем сезоне в плей-офф и вернуть праздник хоккея фанатам первого нестоличного чемпиона России. На все это у обновленного руководства волжан — 2 года.
Сейчас Тольятти активничает на трансферном рынке и усиливается новыми игроками. Недавно состав пополнили, например, опытный 31-летний форвард Вячеслав Основин и трое молодых канадцев — Алекс Коттон, Райли Савчук и Джошуа Лоуренс.
Подписывают контракты с воспитанниками, выпускниками «Ладьи». По сути, следуют по назначенному Федорищевым курсу по привлечению местных ребят к профессиональному спорту.
Отдельно о БК «Самара».
Пройдемся кратко по местным баскетболистам. Наверное, им в прошедшем сезоне досталось сильнее остальных. Ранее любимый клуб Владимира Аветисяна и Дмитрия Азарова. Кто знает, возможно такие связи сыграли с командой злую шутку?
Впрочем, будем отталкиваться от фактов. В элите — с сезона 2023−2024. Причем дебютировали удачно. Во главе с Драженом Анзуловичем выбились в плей-офф, но в первом раунде их выбил казанский УНИКС.
В минувший входили с крепким составом и с жаждой повторить успех или даже превзойти себя же. Но что-то пошла не так. Сначала клуб покидает Анзулович, а за ним — его помощники и легионеры. В том числе ведущие игроки из США. На тренерский мостик встает Владислав Коновалов. БК «Самара» молодеет и катится на дно с сериями из 11 и 12 поражений кряду. Дают о себе знать долги по зарплатам.
На этом же фоне появляется новость о создании нового юрлица, а потенциально — новой команды. «Регулярку» волжане завершили десятыми. Ниже только «Астана». Хотя и ей успели проиграть в конце марта.
Сейчас самарцы с новым руководством и в непонятном статусе. А еще их могут переименовать в «Крылья Советов». Наверное, даже к лучшему, что команда сейчас в отпуске. Есть время все обдумать и перезагрузиться. А дальше… Дальше будут рассчитывать только на своих воспитанников. Посмотрим, что из этого выйдет.
Программа «Мастер спорта» и международный форум в октябре.
Стратегическая цель региональной инициативы — за 5 лет сделать занятия спортом в комфортных условиях для жителей губернии на порядок доступнее. Готовили программу с учетом предложений местных атлетов.
Реализация развернута по трем основным направлениям. В том числе планируют обновить и развивать спортшколы, массовый спорт в целом, поддерживать тренеров.
«Доля жителей Самарской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в 2024-м составляла 57,1%. На 1 января 2025-го достигла 59,7%. Общая численность составила 1 млн 714 тыс. человек. Это 48 место по стране. К 2030-му показатель должен вырасти до 70%», — уточнили в руководстве губернии.
Также в нынешнем году хотят провести 1071 профильное спортивное мероприятие. Для сравнения, в 2024-м прошло 967. Плюс планируют направить по линии Минспорта региона 2,944 млрд рублей на развитие массового спорта.
«В 2024 году заключены соглашения на выделение субсидий всем 37 муниципалитетам на 46 млн рублей. На эти деньги 39 учреждений купили более 900 комплектов формы для местных команд, лыжный инвентарь, оборудование для волейбольных, футбольных, баскетбольных площадок», — подчеркнул в областном правительстве.
Дополнительно 35,5 млн рублей направили в Самару, Тольятти, Новокуйбышевск и Отрадный на командировки атлетов и тренеров, приобретение спортинвентаря. Еще 12,1 млн рублей по этому направлению по субсидиям достались первым трем. 70 млн рублей достались региональным командам.
Также в регионе активно строят профильные объекты. Всего по программе «Мастер спорта» планируют возвести 500. В 2024 году открыли 24. Цель — попасть через 11 лет в топ-30 по стране по обеспеченности ими.
«Капитально отремонтировали бассейн спорткомплекса “Орбита”, кровлю “Лада-Арены”, заменили освещение на СК “Крытый каток”, “Кристалл” и “Салют”», — рассказали местные власти.
Не забывают и о поддержке спортсменов. Всего в нынешнем году в составы сборных России попали 890 атлетов из нашей губернии. За прошлый год взяли чуть более 2,8 тыс. медалей на отечественных и международных состязаниях.
«Введено единовременное вознаграждение от 20 до 150 тыс. рублей за присвоение разрядов и почетных званий. Получили 399 человек. Дополнительная мера помощи — выплата по итогам выступления на Спартакиадах России от 15 до 150 тыс. рублей», — резюмировали в областном Кабмине.
Важной частью спортивной жизни губернии станет международный форум «Россия — спортивная держава». Он пройдет с 20-го по 22 октября. Ожидают 3 тыс. человек. Проведут 15 мероприятий (постановки, экскурсии, выставки).
Отдельно организуют интерактивные зоны, фестиваль по цифровым дисциплинам, турниры по футболу среди городов-героев, решающие стадии Кубка России по гонкам дронов и «Кубка Защитников Отечества» среди ветеранов спецоперации.
Пройдут и соревнования по дрифту, художественной гимнастике, ММА. Основными площадками будут «Солидарность Самара Арена» и Дворец спорта имени Владимира Высоцкого. Планы грандиозные. А мы занимаемся спортом и ждем от земляков на соревнованиях высоких результатов.