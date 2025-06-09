Работа аэропорта Кишинева была заблокирована на несколько часов

С утра в главной воздушной гавани Молдовы не работали информационные табло, работники аэропорта не могли выполнять свои обязанности. Сайт МАК был также недоступен.
Уважаемые пассажиры, сообщаем вам, что на данный момент некоторые информационные системы Международного аэропорта Кишинева временно недоступны по техническим причинам, а некоторые службы аэропорта могут функционировать с задержкой или ограничить работу.
Люди, не сумевшие вылететь запланированными на утро понедельник, а рейсами опубликовали в соцсетях сообщения о том, что в аэропорту Кишинева выдают посадочные талоны, выписанные от руки. Также был отменен утренний рейс в Бухарест.
Вернуться к работе в обычном режиме столичный аэропорт смог только во второй половине дня, устранив техническую проблему в информационных системах.
Техническая проблема в информационных системах устранена. В настоящее время их работа поэтапно восстанавливается. Международный аэропорт Кишинева функционирует с временными ограничениями, мы прилагаем все усилия для скорейшего возвращения к нормальному режиму работы.
Администрация также принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.