Более трех тысяч омичей пострадали от укусов клещей в этом году

О ситуации с активностью клещей на территории Омской области рассказали сегодня, 9 июня, в региональном Управление Роспотребнадзора. По информации ведомства, в медицинские организации обратилось 3370 укушенных клещами омичей, в том числе 1133 ребенка.
Среди исследованных насекомых, выявлено 2,4% зараженных вирусом клещевого энцефалита, 8,3% зараженных боррелиями, 0,7% зараженных моноцитарным эрлихиозом и 0,7% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза.
В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, за прошедший период 2025 года обработано 2347 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений. Также обеспечена готовность лабораторий для исследования клещей, снятых с людей и из объектов окружающей среды, отметили в ведомстве.