Гранулоцитарный анаплазмоз после укуса клеща: симптомы, лечение, последствия

— Этот микроорганизм широко циркулирует в живой природе, он может поражать не только людей, но и животных, и птиц. А клещи являются переносчиками инфекции. Сезон активности клещей в средней полосе России начинается в июне и продолжается до сентября. В этот период увеличивается число заражений различными заболеваниями от этих насекомых, в том числе клещевым энцефалитом, боррелиозом и гранулоцитарным анаплазмозом, — пояснил он.