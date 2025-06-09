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В РФ впервые создана твердотельная квантовая память для однофотонных оптических сигналов

Разработка поможет успешно реализовать экспериментальный образец квантового распределения ключа на основе квантовых повторителей, отметил заведующий отделом нелинейной электродинамики ИПФ РАН Ринат Ахмеджанов.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) впервые в России смогли реализовать твердотельную квантовую память для однофотонных оптических сигналов с рабочей длиной волны 867 нанометров и временем хранения фотонов до 60 наносекунд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.

В настоящее время специалисты работают над созданием «слепых» приемников-передатчиков фотонов (повторителей), которые позволят надежно передавать информацию не только между банками, крупными корпорациями, военными, но и между обычными людьми. Отмечается, что ключевым элементом повторителя является квантовая память, и в качестве базы для ее создания могут использоваться различные среды, в том числе одиночные атомы, ансамбли «горячих» и «холодных» атомов.

По информации пресс-службы, для решения этой задачи ученые ИПФ РАН выбрали более практичные твердотельные устройства, которые могут быть реализованы в кристаллах, легированных ионами редкоземельных металлов, а также обладают превосходными когерентными свойствами при криогенных температурах.

«Наша память хорошо встроена в одно из окон прозрачности оптоволокна, мы подобрали очень неплохие соотношения эффективности и шумов. Для создания протяженных квантовых коммуникаций возможность хранения неклассических состояний света однофотонных источников является критически важной. Именно это нам и удалось сделать. Сейчас время хранения у нас исчисляются микросекундами, но для организации передачи на расстояния порядка тысяч километров необходимо достичь времен в десятые доли секунды. Полученный результат поможет нам успешно реализовать экспериментальный образец квантового распределения ключа на основе квантовых повторителей, над которым мы в настоящее время работаем с коллегами из ФИЦ “Казанский научный центр РАН”, — отметил доктор физико-математических наук, заведующий отделом нелинейной электродинамики ИПФ РАН Ринат Ахмеджанов.

Отмечается, что в ходе эксперимента рабочая длина волны составила 867 нанометров, а время хранения фотонов — до 60 наносекунд.

По словам Ахмеджанова, специалисты ИПФ РАН стали первыми в России, кто провел подобные эксперименты.

Работа поддержана Минобрнауки РФ в рамках финансирования научных центров мирового уровня.