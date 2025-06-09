В РФ впервые создана твердотельная квантовая память для однофотонных оптических сигналов

«Наша память хорошо встроена в одно из окон прозрачности оптоволокна, мы подобрали очень неплохие соотношения эффективности и шумов. Для создания протяженных квантовых коммуникаций возможность хранения неклассических состояний света однофотонных источников является критически важной. Именно это нам и удалось сделать. Сейчас время хранения у нас исчисляются микросекундами, но для организации передачи на расстояния порядка тысяч километров необходимо достичь времен в десятые доли секунды. Полученный результат поможет нам успешно реализовать экспериментальный образец квантового распределения ключа на основе квантовых повторителей, над которым мы в настоящее время работаем с коллегами из ФИЦ “Казанский научный центр РАН”, — отметил доктор физико-математических наук, заведующий отделом нелинейной электродинамики ИПФ РАН Ринат Ахмеджанов.