В РФ впервые создана твердотельная квантовая память для однофотонных оптических сигналов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специалисты Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) впервые в России смогли реализовать твердотельную квантовую память для однофотонных оптических сигналов с рабочей длиной волны 867 нанометров и временем хранения фотонов до 60 наносекунд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.
В настоящее время специалисты работают над созданием «слепых» приемников-передатчиков фотонов (повторителей), которые позволят надежно передавать информацию не только между банками, крупными корпорациями, военными, но и между обычными людьми. Отмечается, что ключевым элементом повторителя является квантовая память, и в качестве базы для ее создания могут использоваться различные среды, в том числе одиночные атомы, ансамбли «горячих» и «холодных» атомов.
По информации пресс-службы, для решения этой задачи ученые ИПФ РАН выбрали более практичные твердотельные устройства, которые могут быть реализованы в кристаллах, легированных ионами редкоземельных металлов, а также обладают превосходными когерентными свойствами при криогенных температурах.
«Наша память хорошо встроена в одно из окон прозрачности оптоволокна, мы подобрали очень неплохие соотношения эффективности и шумов. Для создания протяженных квантовых коммуникаций возможность хранения неклассических состояний света однофотонных источников является критически важной. Именно это нам и удалось сделать. Сейчас время хранения у нас исчисляются микросекундами, но для организации передачи на расстояния порядка тысяч километров необходимо достичь времен в десятые доли секунды. Полученный результат поможет нам успешно реализовать экспериментальный образец квантового распределения ключа на основе квантовых повторителей, над которым мы в настоящее время работаем с коллегами из ФИЦ “Казанский научный центр РАН”, — отметил доктор физико-математических наук, заведующий отделом нелинейной электродинамики ИПФ РАН Ринат Ахмеджанов.
Отмечается, что в ходе эксперимента рабочая длина волны составила 867 нанометров, а время хранения фотонов — до 60 наносекунд.
По словам Ахмеджанова, специалисты ИПФ РАН стали первыми в России, кто провел подобные эксперименты.
Работа поддержана Минобрнауки РФ в рамках финансирования научных центров мирового уровня.