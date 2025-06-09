Синоптики назвали дачное место под Минском, где в июне 2025 выпал град 2 см

Кстати, Пуховичский район пострадал от ливней, ветра и града в начале июня дважды. 5 июня стихия валила деревья на провода и люди оставались без электричества (об этом подробнее здесь). Только успели энергетики все исправить, а люди выдохнули, как ситуация повторилась и в ночь с 7 на 8 июня (здесь подробнее).