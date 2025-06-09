Синоптики назвали дачное место под Минском, где в июне 2025 выпал град 2 см

Белгидромет назвал максимальную величину града в июне 2025, сообщает БелТА. Град размером 2 сантиметра был зафиксирован днем 5 июня на метеостанции Марьина Горка в Пуховичском районе Минской области, где располагается много дач минчан.
Кстати, Пуховичский район пострадал от ливней, ветра и града в начале июня дважды. 5 июня стихия валила деревья на провода и люди оставались без электричества (об этом подробнее здесь). Только успели энергетики все исправить, а люди выдохнули, как ситуация повторилась и в ночь с 7 на 8 июня (здесь подробнее).
Надо сказать, что погода в последнее время к дачникам и их посевам не благоволит. Здесь информация о перспективах урожая после майских заморозков в Беларуси 2025: что будет с картофелем, клубникой, яблоками, вишней, черникой, грибами.
Кстати, текущая неделя будет проходить под знаком прохладной погоды. Белгидромет сказал про дожди и сильный ветер в Беларуси с 10 по 15 июня.