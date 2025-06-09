В Ростове температура воздуха понизится до +27 градусов, придут дожди

К среде температура воздуха должна упасть с +40 до +30 градусов днем и до +18 градусов ночью. Столбики термометров будут понижаться до 19 июня, в самый прохладный день обещают до +27 днем и +14 ночью. После этого жара снова начнет набирать силу.