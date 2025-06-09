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В Ростове температура воздуха понизится до +27 градусов, придут дожди

Период осадков и спада жары пообещали в Ростове-на-Дону.

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Источник: Комсомольская правда

Температура воздуха в Ростове-на-Дону пойдет на спад уже с середины недели, также в отдельные дни возможны небольшие дожди. Прогноз погоды опубликовали на портале Гисметео (Gismeteo).

К среде температура воздуха должна упасть с +40 до +30 градусов днем и до +18 градусов ночью. Столбики термометров будут понижаться до 19 июня, в самый прохладный день обещают до +27 днем и +14 ночью. После этого жара снова начнет набирать силу.

Кратковременные осадки в донской столице обещают 10, 15 и 16 июня, а также 17 июня, в этот период ожидаются грозы.

Напомним, сейчас в регионе сохраняется засуха и действует оранжевый уровень пожароопасности.

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