Эксперты назвали топ направлений грузоперевозок из Ростовской области

Ранее сообщалось, что в Ростовской области спрос на комплексные логистические услуги по итогам 2024 года вырос более чем на 28% по отношению к 2023 году. Об этом рассказывали в Донской гильдии логистов. Повышение спроса эксперты связывали с ростом электронной торговли. Кроме того, на увеличение спроса повлияло географическое положение и развитие инфраструктуры, так как регион стал логистическим хабом, связывающим новые территории с остальной частью России.