Эксперты назвали топ направлений грузоперевозок из Ростовской области

В мае самыми популярными направлениями грузоперевозок из Ростовской области стали Москва, Краснодар, Екатеринбург, Симферополь и Воронеж. Эти города возглавили рейтинг по количеству отправлений. Такие итоги предоставили специалисты транспортной компании КИТ.
— Высокий спрос на данные направления обусловлен активным развитием торговых связей между Ростовской областью и этими регионами. Причем мы отмечаем, что для бизнеса важна бесперебойная доставка грузов в оптимальные сроки и не только по популярным направлениям, но и по широкой географии, — говорит Олег Кривельский, руководитель регионального представительства ТК КИТ в Ростове-на-Дону.
Также эксперты отметили, что многие участники рынка логистики применяют различные инструменты по улучшению показателей — внедрение ИИ, открытие новых логистических хабов, использование систем по повышению эффективности складских процессов.
— Благодаря оптимизации работы, в нашем случае переносу транзитного склада в Батайск и оптимизации маршрутов, нам удалось значительно сократить время обработки грузов. Еще одно изменение коснулось системы обработки транспортных средств. Теперь грузы по основным направлениям обрабатываются «с колёс» — в день поступления, что позволяет существенно ускорить процесс доставки, — отмечает Олег Кривельский.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области спрос на комплексные логистические услуги по итогам 2024 года вырос более чем на 28% по отношению к 2023 году. Об этом рассказывали в Донской гильдии логистов. Повышение спроса эксперты связывали с ростом электронной торговли. Кроме того, на увеличение спроса повлияло географическое положение и развитие инфраструктуры, так как регион стал логистическим хабом, связывающим новые территории с остальной частью России.