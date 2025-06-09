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Боец Артем Роскостов из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Прощание с мужчиной состоится 10 июня.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Тулунский район. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Артем Роскостов. Об этом сообщает мэр района Александр Тюков.

— Мы все гордимся мужеством нашего земляка, который погиб как настоящий герой, разделяем с родными ему людьми боль утраты. Память об Артеме Кирилловиче навсегда останется в наших сердцах, — пишет в социальной сети Александр Тюков.

Прощание с бойцом пройдет 10 июня 2025 года в 13:30 на кладбище села Мугун. За полтора часа до этого состоится отпевание в храме Святителя Луки Крымского.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Шелехова Даниил Муравьев погиб в зоне специальной военной операции.