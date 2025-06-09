Создан первый инструмент для редактирования митохондриальной ДНК

К числу подобных заболеваний относится множество генетически обусловленных тяжелых и смертельно опасных болезней, в том числе синдром Лея, митохондриальная миопатия, а также тяжелые формы сахарного диабета, чье появление сопровождается развитием глухоты. Как именно возникают «опечатки» в структуре генома митохондрий и как клетки исправляют разрывы в спиралях мтДНК, ученые пока не знают, что связано со сложностями в изучении процессов внутри этих органелл, отделенных двойной мембраной от остальных частей клетки.