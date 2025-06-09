Концерт на День России на Красной площади 12 июня 2025 года

В материале — информация о времени начала, списке участников и формате проведения концерта на День России на Красной площади 12 июня 2025 года. Также рассказываем, где купить билеты и как будет организован вход для зрителей.
Праздничная программа концерта в Москве
Подробности праздничной программы в столице на День России пока не раскрываются. Согласно данным мэрии Москвы, сам концерт пройдет 11 июня, из-за чего в центре города частично перекроют дороги.
По данным СМИ, на Красной Площади выступят SHAMAN, Александр Розенбаум, Валерия и другие артисты. Вход — свободный, но стоит учесть, что и желающих посмотреть будет много.
Напомним, что в 2024 году на Красной площади выступили известные российские исполнители: группа «Любэ», Полина Гагарина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, SHAMAN и многие другие звезды первого эшелона. Концерт должен был начаться в 19:00, но вход для зрителей открыли заранее — в 17:30. Людей пришло очень много, поэтому для удобства происходящее на сцене дублировалось с помощью специальных экранов. Завершилось мероприятие гимном России.
Кроме того, 12 июня в Кремлевском дворце пройдет гала-концерт «Мой дом — Россия». Шоу начнется в 18 часов. Организаторы обещают в программе известные композиции о Родине, любви, дружбе, семье, близких и доме. В числе приглашенных гостей — Сосо Павлиашвили, Анита Цой, группы «Земляне» и «Доктор Ватсон», Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации и другие. Билеты придется купить заранее.
Как купить билеты на концерт ко Дню России на Красной площади
Покупать билеты на концерт ко Дню России на Красной площади не нужно — вход будет свободный.
Но если вы хотите посетить гала-концерт в Кремлевском дворце, то придется потратить деньги на выходные билеты. Стоимость последних — от 1000 до 8000 рублей. Купить их можно с помощью сервисов «Яндекс. Афиша» и «Кассир.ру».
Как добраться до Красной площади 12 июня 2025 года: схема проезда и ограничения
Метро остается одним из наиболее удобных способов добраться до Красной площади — даже с учетом больших скоплений людей на улице 12 июня. Выйдете на станции «Охотный ряд» или «Площадь Революции» — оттуда до Красной площади можно дойти пешком. Напомним, что с лета в столице действуют новые тарифы на проезд.
Центр Москвы будет частично закрыт: движение ограничат с 5 по 8 июня и с 10 по 11 июня, готовясь к празднику. В день концерта перекроют участок улицы Ильинка — от Новой площади до Красной, а также часть улицы Варварка — от Старой площади до Большого Москворецкого моста. Ограничат и движение по проезду между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 на Красной площади.
Где смотреть трансляцию концерта с Красной площади на День России — 2025
Транслировать концерт в режиме онлайн будут многие интернет-СМИ — следите за соответствующими объявлениями в Сети. Кроме того, традиционно мероприятие показывают по телевизору — достаточно переключиться на федеральные новостные каналы.