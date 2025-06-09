Концерт на День России на Красной площади 12 июня 2025 года

Центр Москвы будет частично закрыт: движение ограничат с 5 по 8 июня и с 10 по 11 июня, готовясь к празднику. В день концерта перекроют участок улицы Ильинка — от Новой площади до Красной, а также часть улицы Варварка — от Старой площади до Большого Москворецкого моста. Ограничат и движение по проезду между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 на Красной площади.