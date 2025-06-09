Беглов: отопительный сезон в Петербурге прошел без сбоев благодаря модернизации сетей

Градоначальник поблагодарил энергетиков и сотрудников ЖКХ за стабильную работу и отметил, что сезон прошел без серьезных аварий — благодаря системной модернизации энергетического комплекса и качественной подготовке, проведенной прошлым летом. В ее рамках энергетики обследовали почти 10 тысяч километров сетей и более тысячи источников тепла. Глава города подчеркнул, что повысилась эффективность оперативных служб: количество технологических сбоев на тепловых сетях снизилось на 11%, а число жалоб от жителей по вопросам отопления — почти на 38%.