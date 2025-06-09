Беглов: отопительный сезон в Петербурге прошел без сбоев благодаря модернизации сетей

Градоначальник поблагодарил энергетиков и сотрудников ЖКХ за стабильную работу и отметил, что сезон прошел без серьезных аварий — благодаря системной модернизации энергетического комплекса и качественной подготовке, проведенной прошлым летом. В ее рамках энергетики обследовали почти 10 тысяч километров сетей и более тысячи источников тепла. Глава города подчеркнул, что повысилась эффективность оперативных служб: количество технологических сбоев на тепловых сетях снизилось на 11%, а число жалоб от жителей по вопросам отопления — почти на 38%.
В числе ключевых шагов губернатор назвал завершенную в 2025 году сделку по выкупу акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», после чего город начал активную реконструкцию теплосетей в нескольких районах, включая Василеостровский и Фрунзенский.
Петербург уже начал подготовку к следующему отопительному сезону: этим летом предстоит провести около 700 гидравлических испытаний и профилактический ремонт оборудования. Для диагностики активно применяются современные технологии: роботы, дроны, акустические сенсоры. С их помощью было выявлено более 1,5 тысячи дефектов, устранение которых позволило избежать перебоев в теплоснабжении.
На развитие инженерной инфраструктуры Петербурга в 2025 году направят 117 млрд рублей. На эти деньги планируется построить, реконструировать и капитально отремонтировать свыше 1,5 тысячи километров сетей, в том числе 280 километров тепловых.
Беглов подчеркнул необходимость максимально сокращать сроки отключения горячей воды и обеспечивать жителей полной информацией о сроках проведения работ.
«Петербуржцы должны знать о проводимых работах и сроках их завершения. Обращаю внимание глав районных администраций и руководителей управляющих компаний — необходимо обеспечить обратную связь с жителями», — подчеркнул градоначальник.
Отдельное внимание должны уделять историческим районам Петербурга, где расположены дома старого фонда. В Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах будут усилены меры по текущему и капитальному ремонту зданий, а также соблюдению новых правил подготовки к зиме. Глава города поручил держать выполнение всех регламентных работ под строгим контролем.