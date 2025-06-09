Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 10 июня 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 289, 289-А, 291, 291-А, 291-Б; Молодогвардейцев, 31, 31/1, 41-А/1, 41-Г, 43, 54, 54-А, 56, 56-А, 56-Б, 56-В, 56-Д, 58, 58-А, 58-Б, 58-В, 60, 60-А, 60-Б, 60-В, 62-А, 62-Б, 64, 64-А — с 09:30 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Кирова, 4; пр. Победы, 159-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Российская, 9-б, 10-Б, 11, 12, 12-А, 13, 13-А, 13-В, 14, 15, 15-А, 15-Б, 15-В, 16-А, 17-А, 17-Б, 17-В, 18, 18-А, 19, 19-А, 19-Б, 19-В, 21, 21-А, 21-В — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— СНТ «Авиатор» — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Гагарина, 53, 55, 55-А — с 09:30 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Гражданская, 10-А, 10-Б; Вагнера, 70-А — с 08.00 до 18.00;
— п. Сухомесово, ч/с: Кольцевая, 15−56-А; Местная, 5−16; пер. Кольцевой, 1−18; Крестьянская, 2−9; Адлерская, 63, 65 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Румянцева, 3; Сталеваров, 16; П. Калмыкова, 10-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— 50-летия ВЛКСМ, 31, 33, 35, 37, 37-А, 37-Б, 37-В, 37-Д, 39, 41, 43; Аральская, 243-А — с 12.00 до 18.00;.
— п. Першино, ч/с: 26 Бакинских Комиссаров; Медногорская; Ряжская; пер. Невьянский — с 08.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Доватора, 1, 1-А, 3, 4, 5, 7, 7-А, 8, 9, 10, 10-А, 10-В, 11, 14, 15, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 20, 20-А, 20-Б, 22, 22-А, 225-Б, 22-В, 24, 24-А, 24-Б, 26 к. 2, 26/1, 26/2; С. Разина, 8, 9-А; Цеховая, 8-А; Федорова, 12; Омская, 2, 4, 10, 12, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42, 44, 46, 48, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 87, 89, 91; Шаумяна, 71, 71-А, 73-А, 96, 116; Техникумовская, 13, 15, 19, 23, 32, 34, 36, 36-А; Сулимова, 45, 47, 47-А, 49, 49-А, 51, 51-А, 53; Блюхера, 7, 7-А, 8-А, 8-Б, 9, 9-А, 9-Б, 10, 11, 11-А, 11-Д, 12, 13, 14, 21; Тарасова, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56; Яблочкина, 13-А, 14, 16, 17, 18, 19, 19-А, 20, 21, 21-А, 23, 23-А, 24, 24-А; Воровского, 73-А, 75, 77, 77-А, 81, 83, 85; Елькина, 77, 85, 90, 90-А, 90-Б, 90-В, 92, 92-А, 92-Б, 92-В, 96, 96-А, 98, 110; Ильменская, 2; Овчинникова, 17-а; Луганская, 3, 5, 7; ч/с, ограниченный улицами: Блюхера-Учебная-Лазо-Доватора-Сулимова -с 09.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Огневая, 20, 28 (подъезды 1−4); Станционная, 18 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Мебельная, 37, 39-А, 41-А, 45-А, 47-А; Белорецкая, 32, 32-А, 34, 34-А; Керченская, 6 — с 08.00 до 18.00;
— п. Мебельный, ч/с: Дарвина, 38−46, 53−67 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Марченко, 9-Г — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Плановый ЧТЗ, ч/с: Танкистов, 110−122; Краснофлотская, 8−45; пер. Магистральный, 3−16; Поршневая, 4−16 — с 08.00 до 18.00;
— Гер. Танкограда, 80, 82, 82-А, 84, 86, 88; Бажова, 117, 119, 121, 123, 123-А, 125, 127; Карпенко, 2, 4, 6-А, 8, 10, 10-А, 12, 14; Культуры, 81, 83, 85, 87, 89 — с 08:30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Труда, 175 (подъезды 1−4), 177 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пр. Ленина, 89, 89-А; Лесопарковая, 3, 3-А — с 08.00 до 16.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Во вторник, 10 июня, будут отключены светофоры:
— на пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова — с 8:00 до 18:00;
— на пересечении улиц Черкасская и 50-летия ВЛКСМ; на улице Черкасская в районе остановки «Поселок Першино» и ТК «КС» — с 13:00 до 18:00;
— на пересечении улиц Курчатова и Сулимова — с 9:00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!